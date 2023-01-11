Представитель командования восточного направления вооруженных сил Украины Сергей Череватый сделал заявление, что российским войскам пока не удалось установить полный контроль над населенным пунктом Соледар.

Украинское издание «Общественные новости» приводит слова Череватого о том, что заявления российской стороны об установлении контроля над Соледаром не соответствуют действительности.

Также заявление о потере украинскими войсками контроля над городом Соледар прокомментировал и советник офиса президента Украины Алексей Арестович, который заявил, что даже в случае полного захвата Соледара российскими войсками это не принесет им никакой пользы в военном плане.

Напомним, что недавно пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала фотографию, на которой основатель ЧВК «Вагнер» вместе со своими бойцами позирует на фоне танка, который стоит в одной из соляных шахт города Соледар. Также Пригожин заявил, что в штурме Соледара принимает участие исключительно штурмовые отряды ЧВК «Вагнер».