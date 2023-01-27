Украинские власти засекретили информацию о потерях своих вооруженных сил в боевых действиях на фронте. С одной стороны киевский режим подобными действиями существенно занижает официальные потери собственных военнослужащих, а с другой стороны экономит средства на выплатах компенсаций родственникам погибших бойцов.

В Сети распространились неофициальные данные о том, что главнокомандующий украинских вооруженных сил Валерий Залужный подал отчет НАТО и Пентагону о потерях украинской армии. В данном отчете речь идет о безвозвратных потерях в количестве 232 тысячи человек личного состава.

При этом частная разведывательно-аналитическая компания из США Stratfor Forecasting, которую еще очень часто называют «теневым ЦРУ», приводит немного другие цифры потерь украинской армии. Аналитики компании считают, что ВСУ уже потеряли на фронте не менее 400 тысяч человек.

А вот разведка Китая считает, что безвозвратные потери вооруженных сил Украины составили примерно 250 тысяч человек. Однако такие большие потери не останавливают киевский режим, который уже отправил на военные полигоны стран НАТО примерно 60-70 тысяч своих бойцов для формирования новых резервов.