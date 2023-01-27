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Недавно президент США Джо Байден заявил о передаче вооруженным силам Украины американских танков М1 Abrams. Данные танки оснащаются мощными газотурбинными двигателями, которым необходимо хорошее техническое обслуживание и специальное топливо. Полковник в отставке и директор Музея войск ПВО, выступая в эфире радио Sputnik, перечислил все слабые места американских танков.

Кнутов отметил, что расход топлива у американской боевой машины просто колоссальный. При этом требования к качеству топлива тоже высокие. Только для запуска и разогрева газотурбинной установки танка Abrams необходимо израсходовать не менее 24 килограммов высококачественного топлива.

Однако главное слабое место американского топлива – это его генератор. Кнутов объясняет, что для экономии топлива, во время стоянки танк использует для обеспечения электроэнергией всех электронных систем специальный генератор, чтобы не гонять двигатель в холостую. Однако бронирование у генератора настолько слабое, что известны случаи того, как его пробивали зажигательными пулями из автомата Калашникова. Вследствие этого происходило возгорание топлива из генератора, а потом пожар перекидывался и на основную силовую установку танка.

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