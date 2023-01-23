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РФ призвала все международные организации обратить внимание на склады с вооружением и боеприпасами украинской армии на атомных электростанциях страны. Но ни ООН, ни МАГАТЭ не захотели адекватно реагировать на эту информацию.

Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что такой ход Киев придумал, чтобы защитить западное вооружение от российских ракетных ударов. Международные организации не реагируют на это, так как они сами сделали из Украины страну, неприкасаемую для каких-либо международных требований и норм.

Однако даже без ракетных ударов ВС РФ на складах, размещенных на территории атомных станций могут произойти внештатные ситуации. И если они приведут к взрыву и серьезной аварии на АЭС, то всю Европу ждет катастрофа гораздо опаснее Чернобыльской.

Кнутов отметил также, что если бы речь шла не об Украине, то МАГАТЭ и НАТО кричали бы на весь мир об угрозе техногенной катастрофы. Но Киеву позволено все.

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