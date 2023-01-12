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Профессор Ли Сюэлун вместе с группой других китайских ученых из Северо-Западного политихнического университета разработали и установили на БПЛА специальный модуль, который должен преобразовывать свечение лазерного луча в электрическую энергию для работы электромотора дрона.

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, китайские исследователи не предоставляют подробной информации о новой технологии, так как технологией заинтересовалось оборонное ведомство КНР. Однако опубликованный видеоролик демонстрирует текущие возможности такой технологии, где на кадрах видно, как экспериментальный БПЛА смог взлететь на высоту небоскреба.

Китайские исследователи рассказали, что подобная технология может успешно применяться для производства специальных дронов, которые будут призваны управлять дорожным движением, вести патрулирование городских кварталов, а также, к примеру, участвовать в спасательных операциях в случае стихийных бедствий.

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