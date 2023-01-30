Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что после сравнения развития пандемии COVID-19 с американскими учениями, которые прошли еще в 2019 году, возникает много вопросов о ее преднамеренном характере и причастности самих США к ее возникновению.

Во время своего брифинга Кириллов добавил, что развитие мировой эпидемии вируса COVID-19 в полном соответствии со сценарием американских учений, заставляет поставить вопрос о ее преднамеренном характере. По его словам, стоит задуматься о причастности США к пандемии а также истинных целях военно-биологических программ американских вооруженных сил, которые направлены на усиление патогенных свойств опасных вирусных заболеваний.

Кириллов напомнил, что ровно за два месяца до появления первых сообщений об обнаружении новой коронавирусной инфекции на территории КНР, при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Университете Джона Хопкинса прошли учения под названием Event 201.

Вам может понравиться

Российские ПВО в зоне спецоперации усилят комплексами «Панцирь-СМ»

Российские комплексы противовоздушной обороны, которые установлены в зоне СВО на территории Украины, в скором времени усилят при помощи систем «Панцирь-СМ». Об этом пишут РИА Новости. Эти комплексы имеют возможность поражения

Военнослужащий ВС РФ рассказал, как танкисты вместе с десантниками на фронте подавляют опорные пункты ВСУ

Танкист вооруженных сил Российской Федерации Западного военного округа рассказал корреспонденту РИА Новости о том, как идет подавление опорных пунктов украинских военнослужащих на линии боевого соприкосновения совместно с десантниками. Российский военнослужащий

ВС России уничтожили танковый экипаж украинских диверсантов

Танкисты российской армии, входящие в состав Центрального военного округа, ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Видеозапись успешной работы танкового экипажа РФ выложило российское Министерство обороны. Танкисты открыли огонь с закрытых позиций и