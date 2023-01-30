Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов заявил, что после сравнения развития пандемии COVID-19 с американскими учениями, которые прошли еще в 2019 году, возникает много вопросов о ее преднамеренном характере и причастности самих США к ее возникновению.

Во время своего брифинга Кириллов добавил, что развитие мировой эпидемии вируса COVID-19 в полном соответствии со сценарием американских учений, заставляет поставить вопрос о ее преднамеренном характере. По его словам, стоит задуматься о причастности США к пандемии а также истинных целях военно-биологических программ американских вооруженных сил, которые направлены на усиление патогенных свойств опасных вирусных заболеваний.

Кириллов напомнил, что ровно за два месяца до появления первых сообщений об обнаружении новой коронавирусной инфекции на территории КНР, при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс в Университете Джона Хопкинса прошли учения под названием Event 201.