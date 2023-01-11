Сергей Сычев, журналист «Известий» и кинокритик, высказался относительно слов Владимира Зеленского в ходе выступления на церемонии, где проходило вручение «Золотого глобуса».

Эксперт рассказал, что подобные фестивали являются неотъемлемой частью всего мира, потому касаются и политики. А церемонии, проводимые только ради искусства, изначально провальны.

К тому же, как отметил Сычев, когда выступление организуется для широкой публики, политических вопросов избежать сложно. Он считает, что на церемонии «Оскар», которая тоже скоро будет проведена, политических моментов будет еще больше.

Комментируя речь Зеленского, обозреватель отметил, что все речи лидера Украины всегда являются однообразными. В них присутствует много абстрактных заявлений. Но Зеленский является человеком года, поэтому его присутствие на церемонии является символическим.