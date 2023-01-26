Представители Киевской областной государственной администрации заявили, что территория Украины подверглась массированным ракетным обстрелам со стороны ВС России. Глава администрации Николаевской области Виталий Ким написал в своем Телеграм-канале, что ракеты залетели на украинскую территорию.

Первая группа ракет зашла через Херсонскую область с направления Азовского моря и пролетела над Николаевской областью в сторону запада. Вторая группа ракет направилась в сторону Запорожья и Днепропетровска. По словам мэра Кривого Рога Юрия Вилкула, были замечены две ракеты, летящие в направлении города.

В столице Украины, Днепропетровской и Одесской областях были произведены экстренные отключения электроэнергии из-за угрозы ракетных попаданий. В Одессе был полностью остановлен общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак, еще до первых объявлений о появлении ракет над территорией Украины, заявил о якобы перехвате нескольких российских ракет.