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Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания кабинета министров сделал заявление, что на территории страны будут созданы новые электростанции малой мощности, которые позволять создать новую децентрализованную энергетическую систему.

Сообщается, что киевский режим планирует на первом этапе подключать новые электростанции к уже существующей энергетической системе. Также украинский премьер-министр отмечает, что необходимо в разы увеличить инвестиции в собственную добычу природного газа.

Отметим, что строить малые электростанции, основанные на принципах возобновляемых источников энергии, во время острого дефицита электроэнергии в стране является настоящим самоубийством. Поэтому остается вариант строительства новых угольных и газовых ТЭС и ТЭЦ. Например, Китай уже давно поставил в своей стране производство подобных электростанций на поток. Однако отношения между КНР и Украиной не самые радужные.

Российская малая энергетика также поставлена на поток. Ведь мало кто в мире знает, что порядка 20 миллионов россиян проживают в зонах, которые не подключены к единой энергетической системе. Однако Киев в ближайшие десятилетия точно не обратиться за помощью к Москве.

Остается Турция, которая придумала примитивный, но эффективный способ выработка электроэнергии – это плавучие электростанции. На судне устанавливают большую турбину и резервуар со сжиженным газом, в результате подобная электростанция может выдать 300-350 мегаватт. Однако подавляющая часть областей Украины не имеют выхода к морю.

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