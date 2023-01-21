Информационное агентство Reuters, ссылаясь на комментарии американских политиков, сообщает, что украинская армия растратит большое количество живой силы и военной техники, если будет продолжать отстаивать Бахмут (прежнее название Артемовск). Согласно материалу американского издания в Вашингтоне не уверены, что ВСУ смогут удержать Бахмут. С великой долей вероятности армия ВС Росии захватит этот населенный пункт, выбив из него украинские войска. По итогу ВСУ понесут значительные потери и в живой силе, и в вооружении.

В тот же момент украинские власти уверят Вашингтон, что ВСУ способны отстоять Бахмут. Также они обещают, что дождутся поставок военной техники с Запада для начала ведения наступательных действий.

Однако, многие американские эксперты не верят в слова киевского режима, так как украинскими войсками утрачиваются все новые и новые резервы в боях за Бахмут. А бойцы ВС России в тот момент занимают населенные пункты не только в районе Бахмута, они перешли в наступление на Запорожском направлении.