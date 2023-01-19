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Андрей Касьянов, временный поверенный в делах Украины на территории Грузии, дал интервью грузинскому тв-каналу. Он рассказал, что власти Украины просят Грузию отправить им бронированные машины Didgori.

Эта техника производится грузинским государственным военным научно-техническим центром «Дельта».

Касьянов отметил, что машины серии Didgori были бы полезными для Украины. Их можно использовать в гуманитарных целях для того, чтобы вывозить с поля боя раненных солдат.

Дипломат отметил, что до сих пор не понимает, почему правительство Грузии не отправляет в Киев помощь. Он добавил, что Украине особенно необходимы медицинские аптечки, полевые госпитали. Требуются для бойцов и средства индивидуальной защиты.

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