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Известный израильский эксперт Яков Кедми в эфире YouTube-канала «Alexandr Waldman Нейтральная полоса» сделал заявление, что ВКС России должны, в первую очередь, уничтожать транспортную логистику, которая находится на территории Украины. Это необходимо для того, чтобы усложнить процесс передачи западной военной помощи на линию фронта. По мнению эксперта, боеспособность вооруженных сил Украины напрямую зависит от западных поставок.

По словам Кедми, основная часть боеприпасов, топлива и личного состава в зону боевых действий доставляется при помощи поездов, которые замаскированы под пассажирские вагоны. Военный эксперт предлагает российским вооруженным силам не уничтожать каждый поезд в отдельности, а нанести ракетные удары по основным узловым станциям, а также по подстанциям, которые питают их электроэнергией.

Кедми объяснил, что в случае разрушения основных узловых станций поставки на линию фронта будут сильно затруднены, что приведет к катастрофической ситуации для ВСУ. При этом, военный эксперт отмечает, что перевозки автомобильным транспортом не смогут в полной мере заменить железнодорожный транспорт.

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