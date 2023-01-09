Украинское правительство обратилось с просьбой к Грузии, чтобы переданные Киевом в 2008 году «Буки» были возвращены обратно. Также Украина запросила Javelin, которые были поставлены в Грузию американским правительством. Отмечается, что Вашингтон дал на это свое согласие. Однако грузинское руководство сообщило, что военную помощь Киеву оказывать не будет.

Соответствующую информацию передал временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов изданию «Европейская правда». Он отметил, что еще с самых первых дней начала СВО на Украине, киевское руководство направило запросы на военную помощь в разные страны, включая и Грузию.

Помимо «Буков» Украина запрашивала у Грузии противотанковые комплексы Javelin, которые им были переданы из Соединенных Штатов Америки. Однако Тбилиси отказало оказывать военную помощь Киеву, притом, что США пообещали заменить ранее предоставленные Javelinзаменить более новыми комплексами.