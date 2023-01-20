Как сообщает издание «Московский комсомолец», наемник из Канады Джеймс Чаллис прибыл на Украину после начала СВО для того, чтобы стать военным инструкторам ВСУ. За период своего пребывания на Украине он смог подготовить более 300 солдат. Подписав контракт с «Интернациональным легионом» летом 2022 года он отправился снайпером на Херсонское направление.

По словам канадского наемника, за три месяца его бригадой было утрачено более 500 военнослужащих. Когда он был направлен вместе с другими бойцами в разведку, то из 16 человек его группы в живых осталось только шестеро.

Джеймс Чаллис подчеркнул, что во время наступательных действий на Херсонском направлении ВСУ потеряло в пять раз больше личного состава, чем ВС РФ. По словам канадца, причина заключается в превосходстве артиллерии с российской стороны.

Также Чаллис рассказал, что в украинских войсках процветает коррупция. Он отметил, что новобранцы должны самостоятельно приобретать для себя большую часть экипировки. Он отметил, что ситуация в зоне СВО складывается таким образом, что боевые действия заключаются, преимущественно, в «битве дронов».