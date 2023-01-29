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Военный корреспондент Александр Симонов опубликовал в Сети видео с длинной колонной военных грузовиков, которые продолжают вывозить убитых военнослужащих украинской армии из населенного пункта Соледар. Сообщается, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приказал вернуть тела погибших украинских солдат на родину. Для данных целей было выделено 20 армейских грузовиков.

Военкор сообщает с места событий, что колонны грузовиков с убитыми украинскими солдатами вереницами тянутся в сторону позиций ВСУ. Однако, по его словам, населенный пункт Соледар по-прежнему переполнен телами убитых украинских военнослужащих.

Напомним, что после ожесточенных боевых действий Соледар был освобожден российскими вооруженными силами вместе с штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер». При этом значительные силы украинской армии попали в окружение в городской черте и были уничтожены российскими военными после отказа сдаться в плен.

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