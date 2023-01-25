Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni договорилась с ливийской национальной нефтяной корпорацией (NOC) о добыче 8.7 миллиардов кубометров газа в год на шельфе страны. Часть газа будет перенаправляться в европейские страны. По словам главы ливийской корпорации Фархата Бенгдара, соответствующий договор будет подписан 28 января.

Газовые месторождения на шельфе североафриканской страны были найдены около 15 лет назад. Еще в 2017-2018 годах планировалось начало поставок газа. Однако начавшийся на территории Ливии вооруженный конфликт не позволил начать добычу газа ранее.

Отметим что компании Eni и NOC ранее заключили совместное сотрудничество в рамках добычи газа на территории Ливии в месторождениях Бахр-Эссалам и Вафа. Голубое топливо поступает на территорию Италии через трубопровод Green Stream, мощность которого составляет 8 миллиардов кубометров в год. Однако он заполнен менее половины. За 2021 год прокачка топлива составила всего 3.2 миллиарда кубометров.