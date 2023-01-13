У американского института изучения вооруженных конфликтов (ISW) появились подозрения, относительно развития ситуации в Соледаре и окрестностях на Артемовском направлении. Очень непривычные формулировки решили использовать американские эксперты, в своих комментариях по данному поводу.

Одна из них гласит, что снимки с геолокацией за 11-12 января являются доказательством того, что армия ВС России контролирует практически весь населенный пункт Соледар. Есть высокая доля вероятности, что российскими войсками были выбиты силы ВСУ с западной окраины Соледара.

Представители ISW также попытались объяснить слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что «группировка войск ВСУ в Соледаре будет обеспечена всем необходимым». Американцы предположили, что, скорее всего, украинский лидер имел в виду оборонительные позиции украинской группировки не в самом населенном пункте Соледар, а возле него.

Отметим, что на данный момент войска ВС РФ стали продвигаться на запад от Соледара к населенному пункту Константиновка, где расположился один из самых главных центров логистики ВСУ.