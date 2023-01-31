Агентство ISNA со ссылкой на неназванный источник, близкий к Высшему совету национальной безопасности республики, сообщает, что представители Сил безопасности Ирана смогли определить принадлежность обломков ударного дрона, который атаковал объект оборонного ведомства страны, расположенный в городе Исфахан.

Сообщается, что после проведенной технической экспертизы обломков одного из ударных дронов, органы безопасности Ирана смогли получить очень ценную информацию. Благодаря тщательному анализу и сравнению обломков корпуса, двигателя и системы навигации ударного дрона с существующими мировыми образцами ударных БПЛА, органам безопасности удалось достоверно определить его производителя. Однако в сообщении не приводится название компании, которая произвела ударный дрон.

Напомним, что 29 января сильный взрыв прогремел в городе Исфахан, который расположен в самом центре Ирана. Позже представители Министерства обороны Ирана заявили, что военный объект был атакован ударным беспилотным летательным аппаратом. Сообщается, что всего в атаке использовалось три дрона, один из которых был сбит, а два других попали в антидроновые ловушки.