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Чешское издание IRozhlas опубликовало материал, который содержит беседу с экспертом Зденеком Петрашом, работающим в Университете обороны Брно, о стратегическом значении населенного пункта Соледар для украинской и российской армий.

В материале издания указывается, что освобождение вооруженными силами Российской Федерации населенного пункта Соледар позволит им занять более выгодные позиции, которые впоследствии позволят российской армии организовать более эффективное наступление на Бахмут (прежнее название Артемовск).

При этом чешский эксперт отмечает, что город Бахмут является, по сути, входными воротами в Донецкую и Луганскую области. Именно по этой причине российским вооруженным силам необходимо освобождать данный населенный пункт, а украинская армия отчаянно пытается его удержать.

Петраш также добавил, что стратегического значения данные населенные пункты не имеют, поэтому их потеря для ВСУ не будет означать поражение во всем конфликте. Но на положении дел донбасской группировки войск ВСУ это скажется в негативном ключе.

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