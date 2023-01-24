Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем личном Telegram-канале написал, что линия фронта на Угледарском направлении пришла в движение. По его словам, подразделения вооруженных сил Российской Федерации перешли в наступление на данном участке фронта.

Ходаковский уточнил, что военное командование ВС РФ начало учитывать боевой опыт, полученный за предыдущие месяцы боевых действий на Донбассе. Именно по этой причине российским бойцам поставлена задача взять Угледар в оперативное окружение, чтобы вынудить украинских военнослужащих покинуть город.

Комбат отмечает, что перед российскими военнослужащими командованием поставлена жесткая задача – начать наступление в западном направлении. При этом, Ходаковский отмечает, что в некоторых местах оборонительные рубежи украинских солдат были прорваны. В настоящее время на данном участке фронта продолжаются ожесточенные сражения. Российские войска постепенно продвигаются вперед.