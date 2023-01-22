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Как сообщает в своем материале «Московский Комсомолец», оставшиеся в городе Херсон местные жители начали жаловаться, что после возвращения в город вооруженных сил Украины, никто не спешит решать проблемы города.

Херсонцы массово жалуются, что в городе закрыты все детские садики и школы. Также на весь город работает несколько крупных продуктовых магазина, поэтому приходится делать закупки продовольствия на местных рынках. Местные жители рассказывают, что в городе осталось немного людей: большинство эвакуировались на левый берег, кто не захотел – уехали в другие регионы Украины.

Горожане, поддерживающие Россию, уверены, что украинская армия не освобождала город, ведь российские вооруженные силы просто ушли. При этом ВСУ не сильно спешили заходить в город. Однако в данный момент между двумя берегами идет активная контрбатарейная борьба, поэтому, к сожалению, в городе часто звучат разрывы артиллерийских снарядов.

Также горожане отмечают, что в Херсоне находится большое количество брошенных домашних животных, которые пытаются найти себе еду на местных мусорниках. Местные жители, не понимают, как прежние хозяева могли бросить своих животных.

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