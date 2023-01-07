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Согласно сообщению информационного агентства SM-News, Депутат Государственной Думы, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил, что Польша может вмешаться в украинский конфликт. Поэтому Российская Федерация должна подготовить мобилизационные резервы, если начнется вооруженное столкновение с польской армией.

Генерал-лейтенант в отставке отметил, что хотя для решения задач в рамках специальной военной операции мобилизационные резервы сейчас не нужны, то все равно следует думать опережающее. «Это называется стратегическое сдерживание», – подчеркнул Гурулев.

Депутат также добавил, что у ВС РФ должны быть наготове мобилизационные ресурсы, которые при первой же необходимости можно вооружить. Таким образом, можно будет сдержать страны Североатлантического альянса от прямого вмешательства в конфликт на Украине. Гурулев отметил, что у России для решения данной задачи все есть, только вот решать ее необходимо начинать уже прямо сейчас.

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