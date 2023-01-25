Автомобильный концерн Hyundai-Kia, который вынужден был уйти с российского рынка из-за введенных санкций, решил переключиться на рынок Казахстана. Сообщается, что на местном заводе Allur на днях была запущена мелкоузловая сборка корейских автомобилей. При этом граждане Российской Федерации не смогут их купить на территории Казахстана. И даже местным жителям нельзя приобретать более одной машины в течение года.

Издание «Свободная пресса» приводит слова одного из жителей Алма-Аты по имени Михаил, сообщивший о том, что в автомобильном салоне у него, в первую очередь, поинтересовались гражданством. На его вопрос, с какой целью, работники автосалона ответили, что им нельзя продавать автомобили гражданам России, но и казахи теперь не смогут купить больше одной машины за год. Ограничения были введены из-за того, что в салоне не осталось автомобилей в наличии по причине того, что все они были выкуплены перекупщиками из России.

Сообщается, что новость о запрете гражданам России покупать новые автомобили в Казахстане появилась еще в конце прошлого года, однако количественные ограничения для местных жителей были введены недавно.