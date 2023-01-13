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Как сообщает Fox, представители компании Google заявили, что если на законодательном уровне будут приняты новые правила, которые регулируют ответственность крупных интернет-платформ за модерацию контента, то это может привести к тому, что крупные платформы введут тотальную цензуру, а в Сети появится огромное количество мелких порталов, которые не будут следить за публикуемой информацией.

Стоит отметить, что в данный момент законодательство США освобождает интернет-платформы от любой ответственности за публикуемый контент третьими лицами. Данная норма содержится в разделе 230 закона «О пристойности в коммуникациях». Однако в данный момент в американском суде идет разбирательство одного дела, которое было возбуждено еще в 2016 году, решение по которому, как утверждает компания Google, может «перевернуть весь Интернет».

Речь идет о судебном разбирательстве по заявлению представителей семьи Ноэми Гонсалес, которая погибла в результате террористического акта. Ее отец утверждает, что компания Google, владеющая интернет-платформой YouTube, позволяют различным террористическим группировкам публиковать свой экстремистский контент. Адвокат семьи утверждает, что подключая рекламные объявления к таким роликам, компания Google тем самым разделяет прибыль с террористическим организациями.

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