Как сообщает РИА Новости, издание Global Times опубликовало материал, в котором написало, что своим решением отказаться от предложенной инициативы о временном прекращении огня на Рождество от Владимира Путина украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал, что украинский конфликт зашел в тупик.

Китайские эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что постоянные поставки тяжелых вооружений на Украину от стран Запада отдаляют перспективу начать любые мирные переговоры между Россией и Украиной. Иностранные аналитики уверены, что таким образом коллективный Запад все еще стремиться одержать победу над Российской Федерацией руками украинских солдат.

В материале издания отмечается, что разрешение украинского конфликта возможно только в том случае, когда все участники данного кризиса, включая США и НАТО, сядут за стол переговоров вместе с Украиной и Россией. До тех пор, пока вместо диалога западные страны будут отправлять Украине военную помощь, на поле боя будет сохраняться патовая ситуация.