Киев понимает, что не может ничего противопоставить российским ВС и поэтому пытается втянуть в конфликт своих партнеров из Североатлантического альянса. Однако в планах у НАТО нет прямого противостояния с Россией, пишет китайское издание Global Times.

Автор публикации Сун Чжунпин уверен, что Вашингтон, осуществляющий руководство НАТО, не даст Украине себя использовать. В то же время он не прекратит поставлять в Киев оружие, надеясь любой ценой истощить РФ.

Военный эксперт также прокомментировал ситуацию с передачей Киеву танков и, возможно, еще и истребителей. Он отметил, что ВС РФ вряд ли станут дожидаться, пока Украина все это получит и предпримет попытку наступления. Скорее всего, удар России будет нанесен раньше. Если в этот момент НАТО решит вмешаться, то риски начала Третьей мировой войны мгновенно повысятся.