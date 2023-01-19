Любые боевые действия, в том числе и те, которые сейчас происходят на территории Украины – это не только столкновение двух армий, но также и противостояние экономик и ресурсов этих стран. По мнению польского генерала Раймунда Анджейчака, даже после года активных боевых действий и нескольких пакетов антироссийских санкций, Российская Федерация все равно обладает большим ресурсом и возможностями, чем Украина.

При этом начальник польского Генерального штаба отмечает, что даже несмотря на всестороннюю помощь многих западных стран Украине, она все равно обладает меньшим ресурсом и возможностями, чем Россия.

Польский генерал считает, что боевые действия являются только вершиной айсберга, так как для оценки развития будущих событий на поле битвы необходимо учитывать и многие другие факторы, в том числе экономические, демографические, финансовые и политические. Например, с финансовой точки Россия до сих пор обладает огромным ресурсом для продолжения боевых действий, даже несмотря на введенные санкции.