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Глава оппозиционной партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС) Фридрих Мерц во время своего интервью для Bild am Sonntag заявил, что лидеры стран Европейского союза и Североатлантического альянса не удовлетворены темпами оказания военной помощи Германией Украине.

Мерц заявил, что немецкий канцлер Олаф Шольц обязан объяснить всему европейскому сообществу, почему решение об отправке немецких танков Leopard 2 было принято только сейчас, а не раньше. Также, по мнению Мерца, немецкий канцлер должен ответить, как он лично оценивает боевую мощь немецких танков и каким образом они могут повлиять на баланс сил в зоне боевых действий на Украине.

Также лидер оппозиционной партии отметил, что, несмотря на тот факт, что немецкий парламент одобрил создание специального фонда для переоснащения Бундесвера, ничего так и не было сделано в этом направлении. Мерц считает, что вооруженные силы Германии нуждаются в большем количестве современной артиллерии, бронетехнике и военных кораблях.

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