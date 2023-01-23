Андрей Ермак, занимающий должность главы офиса украинского президента, заявил, что на Украину должен быть отправлен каждый работающий танк со стран Запада.

В своем канале Телеграм Ермак написал, что на сегодняшний день каждый европейский танк, который можно использовать в боях, должен находиться на территории Украины, так как этот фронт является не только украинским.

Со слов главы офиса президента Украины, для того, чтобы страна могла вернуться к границам 1991 года ей нужен максимум вооружения с Запада. Ермак заявил, что Киеву нужны не 20 танков, а несколько сотен.

Страны Запада ведут активную поддержку киевского режима, однако Германия отказалась поставлять танки Леопард. В ответ Польша заявила, что если Шольц не решится на поставки, будет создана новая коалиция без участия Германии.