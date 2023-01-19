Ряд украинских СМИ со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова сообщает, что киевский режим ждет от очередной встречи министров обороны стран НАТО, которая должна пройти 20 января на территории военной базы Рамштайн, решения о поставках новых вооружений для ВСУ.

Алексей Резников заявил, что приоритетным вопросом в поставках западных систем вооружений для вооруженных сил Украины являются системы противовоздушной обороны. При этом министр оборонного ведомства отметил, что хотя Украина и получила уже такие системы ПВО как NASAMS, IRIS-T, Patriot и Crotale, однако потребности ВСУ намного больше.

Также, по словам Резникова, украинская армия остро нуждается в поставках тяжелой техники, такой как современные танки западного производства, бронированные машины пехоты, различные виды артиллерии и огромное количество боеприпасов к ним. По его словам, данное вооружение необходимо ВСУ для организации очередного контрнаступления.