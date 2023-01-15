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Немецкий профессор экономики и геополитики Ричард Вернер заявил, что Германия больше не имеет права высказать свое собственное мнение при решении общеевропейских проблем.

Профессор из ФРГ считает, что главной причиной сокращения экономики Европейского союза является «введенный решением правительства ЕС запрет на импорт энергоносителей из России». При этом вину за данное ограничение лидеры ЕС пытаются переложить на Российскую Федерацию.

По этой причине Вернер пришел к логическому выводу, что, так как Германия не может отстоять свои собственные экономические интересы, то это означает, что она лишена права голоса в ЕС.

Также немецкий профессор экономики прокомментировал слухи о возможном уходе с поста министра обороны ФРГ Кристины Ламбрехт. Вернер отметил, что проблемы в оборонном секторе Германии начались еще в 2010 году, поэтому отставка нынешнего министра обороны станет следствием огромного количества неправильных решений, которые принимались в прошлом.

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