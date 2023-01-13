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Валерий Герасимов назначен командующим российскими войсками. Министр обороны объяснил кадровые перестановки необходимостью расширения задач спецоперации. Из этого можно сделать вывод, что российская армия готовится к наступлению.

Перестановки коснулись и всего штаба по СВО. Герасимов согласно новому назначению командует не только всей армией, но и ракетными войсками.

Есть предположение, что в спецоперации задействуют всю российскую армию, а это уже широкомасштабное наступление. Вероятно, будут задействованы и белорусские вооруженные силы.

Известно, что Москва запланировала не только ликвидировать украинские вооруженные формирования, но и выиграть в СВО. Этот вопрос важен для выживания государства.

Запад начал поставки на Украину тяжелой боевой техники и в больших количествах. Это значит, что у России для ответных действий остается немного времени.

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