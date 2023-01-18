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Атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А»), который в декабре 2022 года был введен в состав ВМФ России, на данный момент приступил к переходу на место своего временного базирования. Соответствующую информацию передает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на свои источники, приближенные к военному ведомству.

Согласно информации, атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» сейчас совершает переход из Северодвинска к месту временного базирования. Сообщается, что местом дислокации «Генералиссимуса Суворова» будет одна из морских баз Северного флота РФ.

После церемониального поднятия Андреевского флага атомный подводный крейсер еще определенное время пребывал на территории судостроительного завода «Севмаш» в Северодвинске.

Сообщается, что атомный подводный крейсер стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» летом 2023 года должен приступить к службе на Тихоокеанском флоте. Но до того времени новая субмарина будет пребывать на Северном флоте, а экипаж будет проходить многочисленные тренировки и готовиться к переходу.

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