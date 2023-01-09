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С приходом заморозков на Украине у ВСУ появилась еще одна проблема с военной техникой. Так в Сети появилась видеозапись, на которой изображен примерзший к земле украинский танк. Бойцы вооруженных сил Украины попытались сдвинуть его с места при помощи другого «бронированного друга», однако попытка оказалась напрасной.

На видео можно рассмотреть, что вмерзший в чернозем танк вооруженных сил Украины стоит около гражданского дома. Вероятнее всего, бойцы ВСУ решили спрятать технику среди гражданской постройки, но погода сыграла с ними злую шутку. Его пытается буксировать такой же танк, однако сдвинуть с места намертво замерзшую технику не удается. Где именно было снято данное видео – не сообщается.

Как сообщают военные эксперты, в период зимней кампании армия вооруженных сил Украины столкнется со многими сложностями, связанными с погодными условиями. Ведь при сильных заморозках с военной техникой могут возникнуть еще более серьезные проблемы.

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