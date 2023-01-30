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Евгений Бужинский, бывший сотрудник российского Минобороны и генерал-лейтенант, рассказал, что Америка опасается потерять свои боевые танки «Абрамс», которые она запланировала отправить в Киев в качестве оказания военной помощи. По этой причине власти США тянут с поставкой боевых машин.

Бужинский отметил, что по его мнению, власти США  боятся репутационных рисков. Если их «Абрамсы» будут полыхать под камерами на Украине в зоне СВО, то это негативно скажется на дальнейших продажах американской военной техники.

Он рассказал, что из-за того, что Вашингтон опасается за свои боевые танки, их отправка на Украину может затянуться вплоть до 2024 года. Дополнительно власти США ссылаются на то, что у ВСУ нет собственной ремонтной базы, которая требуется для восстановления поврежденных танков Abrams.

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