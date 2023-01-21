ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Известия», российский военный эксперт Андрей Фролов выразил мнение, что на складах стран коллективного Запада уже почти не осталось тяжелой техники и артиллерии, которые так необходимы вооруженным силам Украины на фронте.

Военный аналитик отмечает, что страны участницы Североатлантического альянса могли бы поставить украинской армии танки из своих линейных подразделений действующих вооруженных сил. Однако, как уверяет Фролов, такое решение будет иметь резко негативное влияние на боеспособность европейских армий, поэтому никто не пойдет на данный шаг.

Фролов отмечает, что никто из европейских стран не готов предоставлять современную военную технику вооруженным силам Украины в ущерб своим собственным интересам. Военный аналитик заявил, что, по всей видимости, запасы, которые были сформированы в период гонки вооружений США и СССР, уже полностью исчерпаны. Поэтому западные страны не спешат передавать вооружение своих действующих армий.

Вам может понравиться

Зеленский отказался от переговоров с Путиным, так как не уверен, что президент России жив

В ходе завтрака в Давосе украинский лидер Владимир Зеленский заявил о неожиданной причине, почему он не может пойти на переговоры с Москвой. Дело в том, что президент Украины сомневается в

WP: Директор ЦРУ провёл секретную встречу с Зеленским о дальнейших шагах России

Новый визит главы ЦРУ Бернса в Киев пришелся на критический момент украинского конфликта, когда российские войска усилены, а Украина взвешивает нужные ей ресурсы в расчете на новую помощь с Запада.

В Британии назвали главный страх Зеленского перед Путиным

Читатели британского издания Daily Mail раскритиковали новые просьбы Владимира Зеленского, главы Украины, прислать как можно больше танков в Киев. Они указали на главный страх украинского лидера и считают, что он