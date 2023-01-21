Как сообщает «Известия», российский военный эксперт Андрей Фролов выразил мнение, что на складах стран коллективного Запада уже почти не осталось тяжелой техники и артиллерии, которые так необходимы вооруженным силам Украины на фронте.

Военный аналитик отмечает, что страны участницы Североатлантического альянса могли бы поставить украинской армии танки из своих линейных подразделений действующих вооруженных сил. Однако, как уверяет Фролов, такое решение будет иметь резко негативное влияние на боеспособность европейских армий, поэтому никто не пойдет на данный шаг.

Фролов отмечает, что никто из европейских стран не готов предоставлять современную военную технику вооруженным силам Украины в ущерб своим собственным интересам. Военный аналитик заявил, что, по всей видимости, запасы, которые были сформированы в период гонки вооружений США и СССР, уже полностью исчерпаны. Поэтому западные страны не спешат передавать вооружение своих действующих армий.