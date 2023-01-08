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Как сообщает онлайн-журнал «ПолитРоссия», передовые российские ракеты «Циркон», способные лететь со сверхзвуковой скоростью, стали настоящим кошмаром для западных стран. Об этом пишет в своем материале немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Западные военные аналитики называют новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» настоящим кошмаром для стран НАТО. Отмечается, что отличительной особенностью «Цирконов» является не только их сверхзвуковая скорость, но также и способность изменять направление движения после запуска. По причине невероятной скорости и прекрасных маневренных характеристик российские сверхзвуковые ракеты становятся практически неуязвимыми для современных западных систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Автор материала отмечает, что это может послужить началом новой гонки вооружений. Напомним, что еще в 2017 году Российская Федерация стала первой страной в мире, которая приняла на вооружение гиперзвуковые ракеты собственной разработки. Немецкий обозреватель отмечает, что подобные разработки в США и Китае ведутся ударными темпами, однако готовых изделий пока что нет.

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