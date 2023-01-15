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Издание Dagens Nyheter в своем материале пишет, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что российский президент Владимир Путин решился на очень опасные действия, которые можно сравнить с игрой ва-банк в покере.

Финский президент отмечает, что решение российского президента о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свидетельствуют о том, что Владимир Путин решил поставить на кон все, чтобы добиться желаемого результата. По мнению Ниинисте, данное решение Путина является очень тревожным сигналом для Финляндии.

При этом президент Финляндии сообщает, что наихудшим в данной ситуации является тот факт, что пока не видно, как можно разрешить данную ситуацию. Ниинисте отмечает, что власти Российской Федерации допустили ошибку еще на этапе планирования своих действий, когда сильно недооценили желание простых украинцев бороться за свою независимость. При этом Ниинисте сравнил данную ошибку российского лидера с действиями Сталина перед началом войны с Финляндией.

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