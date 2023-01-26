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Денис Дубровин, обозреватель ТАСС, рассказал о проигрыше стран ЕС Америке в торговой войне. С того момента, как на территории Украины начался конфликт, Евросоюз регулярно придумывает новые санкции против своего же партнера. Россия была третьим торговым партнером ЕС по величине после США и Китая.

С февраля 2022 года началась санкционная истерия. Если ранее Россия поставляла в Европу более 40 процентов газа, то теперь уже около 9. ЕС пытается заместить российский СПГ сырьем из Америки. При этом поставки американского газа в страны ЕС увеличились на 137 процентов.

Результаты такой политики являются плачевным для Европы. А Соединенные Штаты получают прямую сверхприбыль, которую оплачивают европейцы.

Кроме того, увеличение цен на энергию серьезно подорвало промышленность ЕС, она стала менее конкурентоспособной, если сравнивать с американским производством.

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