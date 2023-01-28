Как сообщает РИА Новости, представители киевского режима уже давно просят чиновников Европейского союза разработать правовой механизм изъятия российских активов, которые были размещены в банках Европе.

Издание Bloomberg со ссылкой на юридическую службу ЕС сообщает, что появилась возможность временного использования не менее чем 33,8 миллиарда евро принадлежащих Банку России для предоставления их Украине.

Напомним, что всего в мире заморожено порядка 300 миллиардов долларов высоколиквидных резервов Центрального банка России, которые состоят из валюты, монетарного золота (СДР) и резервной позиции в МВФ.

Брюссель предлагает «временно использовать» российские средства для извлечения прибыли и передаче ее Украине. Юристы Европейского союза решили, что с правовой точки зрения такой план ничего не нарушает, ведь средства не изымаются. Таким образом, ЕС решил передать деньги Украине, но основную сумму заимствования и проценты в будущем придется возвращать России.