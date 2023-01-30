Западные эксперты выражают серьезные сомнения, что поставленные Западом Украине истребители F-16 смогут «сами по себе» сыграть значимую роль в противостоянии с более мощной российской авиацией, но совершенно точно повышают риск дальнейшей эскалации конфликта. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Согласно заявлению пресс-секретаря Командования ВВС Украины полковника Юрия Игната, украинские военные пилоты недавно побывали в США, и уже определен конкретный тип истребителя, который будет предоставлен Киеву, а также определены «соответствующие сроки обучения персонала». Далее он пояснил, что процесс включения этого нового неуказанного типа самолета непрост, поскольку он включает не только обучение летного экипажа, обучение авиационных инженеров и подготовку аэродромов для приема нового самолета.

Хотя Игнат не раскрыл, какой тип самолета был выбран, во многих оценках экспертов предполагается, что это может быть одной из модификаций (причем вряд ли из числа новейших) истребителя F-16, отмечает индийское издание EurAsian Times.

Пока что США официально не подтвердили украинские заявления. Но в версии Закона о государственных расходах на оборону на 2023 год, принятой Палатой представителей США, содержится призыв к финансированию обучения украинских пилотов на американских истребителях.

Кроме того, всего несколько дней назад министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также указал на возможность предоставления Украине именно F-16. Во время парламентских дебатов на прошлой неделе Хукстра заявил, что, если киевское правительство запросит эти истребители, кабинет министров Нидерландов склонен одобрить подобное решение.

Ветеран индийских ВВС летчик-истребитель В. К. Такур заявил в Твиттере, что две 12 эскадрилий F-16 должны будут действовать вместе с американскими самолетами E-3 AWACS, чтобы изменить ситуацию, и это сделает американские AWACS активными участниками боевых действий.

«Без прикрытия АВАКС украинские F-16 будут пушечным мясом для Су-30СМ и Су-35 ВКС РФ, летающих при поддержке наземного радиолокационного прикрытия для круглосуточного воздушного патрулирования над линией фронта. F-16 станут для Украины лишь еще одной соломинкой, за которую она будет хвататься в своей конечной спирали поражения», – сказал Тхакур.

В EurAsian Times дополнили: любая западная платформа ДРЛО может быть легко уничтожена с помощью российских ракет «воздух-воздух» большой дальности, таких как Р-37М, или ракетой 40Н6Е наземной зенитной системы С-400. Но это «потенциально может означать начало Третьей мировой войны», предупреждает издание.

В статье для Defense News трое американских военных экспертов заявили, что не поставки F-16, а усиление средств ПВО стали бы «более выигрышной стратегией для Украины». По их оценке, российские ВКС «похоже, извлекли уроки из своих прошлых ошибок и адаптировали свою стратегию, применяя ракеты и беспилотники, чтобы подорвать ПВО Украины».

Вместо того, чтобы проводить традиционную кампанию по подавлению ПВО противника с помощью боевой авиации, российские войска в СВО запускают волны ракет и беспилотников по украинским объектам инфраструктуры, чтобы вынудить ПВО страны израсходовать дорогие и притом дефицитные ракеты класса «земля-воздух».

В итоге зенитные ракеты Украины истощаются быстрее, чем США и другие западные союзники в состоянии пополнить их запас. Особенно серьезно истощение запаса украинских ракет С-300 – основы их средств ПВО, а пополнить их особенно сложно, потому что это системы советского (ныне – российского) производства. Бывшие страны Варшавского договора передали Киеву уже почти все свои старые запасы.

Исчерпав эти источники поставок, странам НАТО пришлось перейти к поставкам систем западного производства. Но сейчас как США, так их союзники, «после десятилетий операций в условиях почти полного господства в небе, способны поставлять на Украину системы ПВО только в небольшом количестве». Например, Вашингтон планирует отправить только одну батарею ПВО «Пэтриот», и то «в течение текущего года».

В итоге, заключают эксперты Defense News, «любая попытка Украины завоевать превосходство в воздухе будет дорогостоящей ошибкой, которую она не может себе позволить, учитывая все еще значительное преимущество России».