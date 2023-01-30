Многие зарубежные военные эксперты, особенно из европейских стран, выражают обоснованные сомнения, что столь рекламируемая сейчас крупнейшая поставка Киеву военной техники и вооружений западного производства будет способна заметно склонить в его пользу ход украинского конфликта. По их мнению, в военном соперничестве примерно равных сил «количественные характеристики чаще всего имеют решающее значение», а войска России, которые она способна задействовать в СВО, по-прежнему превосходят украинский силы даже с учетом нарастающей военной поддержки Запада.

Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Немецкий журнал Stern приводит мнение полковника Генерального штаба вооруженных сил Австрии Маркуса Рейснера, который считает: одних поставок танков «Леопард» и другой западной бронетанковой техники для Украины «будет недостаточно, чтобы изменить ситуацию на поле боя».

Текущее состояние украинского конфликта, по его оценке, «напоминает позиционные сражения» в духе Первой мировой войны. На данный момент Украина не может снова перейти в наступление, и «чем дольше Украина будет выжидать, тем больше времени будет у России, чтобы окопаться на соответствующих рубежах, ввести дополнительные войска, которые на были задействованы в течение последних нескольких недель».

По словам Рейснера, уже сейчас «стало ясно, что основные системы вооружений не были и не будут «доставлены своевременно, несмотря на требования Украины». Тем более, что помимо танков, на самом деле необходим целый ряд других систем вооружения, «если строятся планы решающего прорыва».

Россия по-прежнему заметно превосходит Украину в военном отношении. «Из 10-11 тысяч танков, которые все еще находятся в глубине страны, Россия способна ввести в строй не менее 2 000», – отмечает Рейснер, и оценивает российский потенциал, способный быть задействованным в СВО, примерно в 4000 танков. «К тому же Украина несла и продолжает нести постоянные потери», – напоминает он.

«Россия снова более успешна на фронте, в основном благодаря удачной мобилизации. Это важно, потому что в российской армии с начала конфликта ощущалась нехватка пехоты. С новыми силами Россия может снова попытаться перейти в наступление, тогда как проблема Украины – в том, что она сейчас проводит уже 8-ю или 10-ю волну своей мобилизации, и на фронт идут все более и более возрастные и хуже подготовленные люди», – указал австрийский эксперт.

В настоящее время «у Украины больше нет преимущества в численности войск, и впереди ее ждут большие трудности», – сообщил британской Financial Times Майкл Кофман, глава аналитиков американского центра CNA.

Военный консультант французского телеканала BFMTV полковник Мишель Гойя предупреждает, что Киеву придется получать танки от Запада постепенно – эти поставки могут растянуться на много месяцев, и в конечном итоге обернуться риском «провального запоздания».

«После того, как дан зеленый свет на поставку современных танков в Украину, вопрос в том, сколько времени потребуется на их отправку. В зависимости от каждой конкретной страны, это может занять несколько месяцев или даже более года», – отметил Гойя.

Он также напомнил: для этих современных танков еще нужно будет обучить сотни танкистов. Но обучение не ограничивается лишь танковыми экипажами. Тяжелые танки требуют регулярного обслуживания, особенно в ситуации, когда они далеко не новы. Их также придется быстро ремонтировать, а в украинской ситуации интенсивных боев различные повреждения «неизбежны».

В частности, «необходимо уметь быстро ремонтировать самые разные элементы западных танков, включая те, с которыми украинские войска ранее не имели дела, опираясь на советские конструкции. А если один из них не будет работать, танк становится небоеспособным», – отмечает французский военный специалист.

Наконец, снятые со складов западных армий танки должны будут пройти модернизацию и ремонт, что вполне может занять гораздо больше времени, чем предполагается сейчас, особенно если они из старых запасов и не использовались в течение длительного времени. Например, Испания выделяет Украине из запаса танки, которые не обслуживались как минимум десять лет. Испанский министр обороны Маргарита Роблес уже дала понять, что «не сможет идти в ногу с Германией» и поэтому поставит танки с запозданием.

Согласно выводу Гойя, это представляет собой «сценарий катастрофы для планов украинского президента, который заявил, что «ключ к окончательной победе» состоит в «скорости и объемах» поставок современных танков для пополнения запасов, утраченных после почти года военного конфликта». По оценке французского эксперта, «Киев имел около 900 танков советских конструкций и потерял не менее 600 из них за прошедшие 11 месяцев».