Издание «Газета.ру» опубликовало комментарий военного эксперта, кандидата военных наук, полковника в отставке Сергея Суворова относительно переданных Украине западных танков Leopard и Challenger 2. Эксперт отметил, что по показателям скорострельности как немецкий Leopard 2, так и британский Challenger 2 занчительно уступают современным российским образцам военной техники. По его словам Leopard и Challenger 2 не оснащены автоматом заряжения.

Суворов отметил, что первые три выстрела из этого орудия делаются нормальным темпом, однако отсутствие автомата заряжения значительно влияет на дальнейшую скорость ведения огня. А это является очень важным фактором на поле боя. Если сравнивать автомат заряжения с работой заряжающего, то это сравнимо с поездкой в скоростном лифте и с бегом по лестнице.

Помимо этого Суворов отметил как негативный фактор очень большую массу британского танка Challenger 2. Ведь из-за этого боевая машина является недостаточно мобильной.