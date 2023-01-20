ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание «Газета.ру» опубликовало комментарий военного эксперта, кандидата военных наук, полковника в отставке Сергея Суворова относительно переданных Украине западных танков Leopard и Challenger 2. Эксперт отметил, что по показателям скорострельности как немецкий Leopard 2, так и британский Challenger 2 занчительно уступают современным российским образцам военной техники. По его словам Leopard и Challenger 2 не оснащены автоматом заряжения.

Суворов отметил, что первые три выстрела из этого орудия делаются нормальным темпом, однако отсутствие автомата заряжения значительно влияет на дальнейшую скорость ведения огня. А это является очень важным фактором на поле боя. Если сравнивать автомат заряжения с работой заряжающего, то это сравнимо с поездкой в скоростном лифте и с бегом по лестнице.

Помимо этого Суворов отметил как негативный фактор очень большую массу британского танка Challenger 2. Ведь из-за этого боевая машина является недостаточно мобильной.

Вам может понравиться

Военкоры отреагировали на запрет личных авто и смартфонов в зоне СВО

Несколько российских военных корреспондентов и авторов популярных Телеграм-каналов отреагировали на информацию, касательно новых указаний военного командования ВС РФ. Первым указанием является запрет на передвижении в зоне СВО на личном транспорте.

В Италии заявили, что российская экономика не переживает предсказанный Западом спад

Федерико Рампини, автор публикации в итальянской газете Corriere della Sera, заявил, что российская экономика не обрушилась, несмотря на предсказания западных стран. Однако возможный ущерб может быть в долгосрочной перспективе. Обозреватель

Опубликованы новые подробности задержания дезертира в Липецкой области, сбежавшего из зоны спецоперации

В Сети появилась новая информация о задержании дезертира, сбежавшего из зоны проведения специальной военной операции. Как стало известно из официального комментария правительства Липецкой области, 31-летний дезертир по имени Дмитрий Перов