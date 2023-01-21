После встречи министров обороны более полусотни стран на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, есть основания считать, что США могут ввести свои войска на территорию Украины для начала прямого противостояния с Российской Федерацией. Об этом в своем материале для интернет-издания World Socialist Web Site написал эксперт в области экономики и геополитики Андрэ Дэймон.

Он отмечает, что в ближайшее время будет неизбежно возникновение проблем, которые связаны с новой стратегией США. По мере увеличения количества погибших бойцов ВСУ возникнет потребность, развернуть войска НАТО в конфликте с Россией. По его словам, вооружение, которое США совместно с Североатлантическим альянсом обещали предоставить ВСУ, предназначено не для обороны, а для наступательных действий.

Дэймон отмечает, что может настать первый в истории момент, когда произойдет столкновение стран, обладающих ядерным оружием. При этом он напомнил, что еще в конце 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что США не желает вступать в конфликт с Россией, так как это приведет к третьей мировой.