Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский уверен, что США не радуют высокие риски утратить свои боевые танки во время сражений на Украине. Именно поэтому, по его мнению, США будут всячески оттягивать срок поставок своих М1 Abrams.

Бужинский отметил, что для американцев очень важна их репутация. И если Abrams будут уничтожаться армией ВС России, то американцы могут утратить своих потенциальных клиентов на военную технику. Для США лучше всего, чтобы «опозорились» немецкие Leopard 2, а не их знаменитые M1 Abrams.

В связи с этим, уверен эксперт, американское правительство затянет со своими поставками аж до середины следующего года. Он также отметил, что отсутствие ремонтной базы на территории Украины для Abrams также является большим препятствием для американских поставок.

Напомним, что под давлением США правительство Германии все же разрешило осуществлять поставки немецких танков Leopard 2 на Украину. Со своей стороны Берлин передаст Киеву 14 единиц Leopard 2.