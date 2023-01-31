Партия современных танков западного производства не сможет переломить ход боевых действий в зоне проведения специальной военной операции в пользу украинской армии. Об этом заявил военный аналитик Войтех Багенский во время своего интервью для чешского издания iROZHLAS.

Решение о поставках киевскому режиму современных западных танков является, по мнению военного эксперта, не принципиально переломным моментом в боевых действиях, а «качественно новым уровнем оказываемой военной помощи». По словам Багенского, украинская армия не сможет проводить наступательные операции без танков, однако здесь вопрос упирается в количество предоставленных танков.

Багенский уверен, что того количества танков, которое в настоящий момент пообещали передать западные страны киевскому режиму, не хватит для проведения крупномасштабного контрнаступления на одном из участков фронта.

Напомним, что 24 февраля 2022 года вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на территории Украины, одной из главных целей которой является обеспечение защиты мирного населения республик Донбасса.