На фоне событий, происходящих в Соледаре и Марьинке Соединенные Штаты и Германия задумались о целесообразности передачи Украине танков Abrams и Leopard 2. Они опасаются, что боевые машины могут оказаться в распоряжении российской армии, считает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, мы в курсе, что украинские войска разваливаются», – цитирует бывшего советника министра обороны США РИА Новости.

Также он отметил, что даже если решение о передаче Киеву танков натовского образца будет принято, необходимо отправлять на Украину либо «Леопарды», либо «Абрамсы». Это позволит избежать ненужных проблем в процессе ремонта и обслуживания боевых машин, а также замены комплектующих и расходных материалов.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать ВСУ роту танков «Леопард».