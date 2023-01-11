ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На фоне событий, происходящих в Соледаре и Марьинке Соединенные Штаты и Германия задумались о целесообразности передачи Украине танков Abrams и Leopard 2. Они опасаются, что боевые машины могут оказаться в распоряжении российской армии, считает отставной американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Я думаю, мы в курсе, что украинские войска разваливаются», – цитирует бывшего советника министра обороны США РИА Новости.

Также он отметил, что даже если решение о передаче Киеву танков натовского образца будет принято, необходимо отправлять на Украину либо «Леопарды», либо «Абрамсы». Это позволит избежать ненужных проблем в процессе ремонта и обслуживания боевых машин, а также замены комплектующих и расходных материалов.

Напомним, что ранее президент Польши Анджей Дуда пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому передать ВСУ роту танков «Леопард».

Вам может понравиться

Чехия ремонтирует и модернизирует подбитую технику ВСУ на одном из военных заводов

Чешское предприятие Excalibur Army в Оломоуце осуществляет ремонт украинской боевой техники, побитой в ходе специальной военной операции ВС РФ. Это означает, что Прага фактически участвует в конфликте на стороне Киева,

МК: Минометные расчеты ВС России на Запорожском направлении приведены в боевую готовность

На Запорожском направлении, где вероятность попытки наступления ВСУ весьма высока, российские минометные расчеты уже приведены в полную боевую готовность. В случае повышенной активности противника они могут сразу вступить в бой

Актер Фидаров заявил, что на поле боя он выстрелил бы Смольянинову в ногу

Заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров поделился своим мнением относительно слов Артура Смольянинова о России. Также он подчеркнул, что если они окажутся на поле боя, то Фидаров предпочтет выстрелить своему