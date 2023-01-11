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Киев получит от Польши роту немецких танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Анджей Дуда на встрече с президентом Украины Зеленским во Львове. Он отметил, что это будет чисто символическое количество боевых машин.

Польский президент сделал свое заявление на пресс-конференции, проведенной сразу после встречи с украинским лидером. Также он высказался в том духе, что это только начало, в дальнейшем Варшава намерена отправлять в Киев больше оружия и техники.

Напомним, что ранее Польша передала Украине 240 танков Т-72 советского образца, прошедших модернизацию.

Украина выпрашивает танки Leopard на протяжении нескольких месяцев. Германия ранее заявляла, но не будет передавать Киеву эти боевые машины в одностороннем порядке, без согласования с НАТО. Однако сейчас ситуация изменилась – ВСУ могут получить не только немецкие «Леопарды», но и американские «Абрамсы».

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