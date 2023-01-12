Бывший глава Генерального штаба вооруженных сил Британии Ричард Даннат в эфире телеканала Sky News заявил, что отправка небольшой партии британских танков в размере 12 штук, которые Лондон уже пообещал передать Киеву, не поможет вооруженным силам Украины переломить ход боевых действий на линии фронта.

Даннат заявил, что заявление о передаче украинской армии 12 танков со стороны официального Лондона выглядят, по крайней мере, смешно. Такое количество танков не может никак повлиять на способность вооруженных сил Украины контратаковать на фронте. Необходимо отправить не менее 50 британских танков, чтобы помочь ВСУ организовать очередное наступление, заявил Даннат.

Напомним, что ряд британских средств массовой информации сообщил о том, что правительство Риши Сунака рассматривает возможность передачи киевскому режиму танков Challeenger 2. Однако отмечается, что окончательного решения пока не было принято. Также польские власти рассматривают возможность отправить свои танки Leopard на территорию Украины.