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Как сообщает РИА Новости, известный американский экономист Ричард Вольф на своей страничке в социальной сети написал, что украинский лидер Владимир Зеленский вместе с президентом США Джо Байденом не говорят о серьезных потерях, которые связаны с украинским конфликтом.

Американский профессор Вольф отмечает, что спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявляет, что они будут поддерживать Украину ровно столько, сколько потребуется. При этом Джо Байден и Владимир Зеленский делают ровным счетом точно такие же заявления. Никто из вышеперечисленных политиков, как заявляет Вольф, не хотят признавать огромные потери и затраты, которые ложатся на плечи всех остальных из-за конфликта на Украине.

Напомним, что многие западные эксперты и политики уже неоднократно подвергали критике действия США и ЕС по отношению к украинскому конфликту. Так как постоянные поставки вооружений приводят к затягиванию активных боевых действий, что никак не приближает противоборствующие стороны к разрешению конфликта.

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